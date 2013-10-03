Соглашение с ЕС поможет повысить качество отечественной продукции - Янукович

Подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом даст возможность отечественным товаропроизводителям получить не только лучшие условия для поставок своей продукции на европейский рынок, но и будет способствовать повышению качества продукции, переходу на европейские стандарты ее изготовления.

Об этом заявил Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Кировограде, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Я надеюсь, что постепенное введение положений зоны свободной торговли создаст условия для наших товаропроизводителей для перехода на новые европейские стандарты. С одной стороны, мы будем иметь возможность больше поставлять на европейский рынок нашу продукцию, с другой - нам нужно будет обязательно переходить на европейские стандарты качества нашей продукции», - сказал Янукович.

По его словам, сегодня стороны практически готовы к имплементации и введению в действие временных положений Соглашения.

«Положения дают надежду, что получим лучшие условия, чем сейчас имеем, для экспорта на европейские рынки», - сказал глава государства, отвечая на вопросы о перспективах развития предприятий АПК после подписания соглашения.

«Сегодня на двустороннем уровне мы прорабатываем вопрос, каким образом мы будем имплементировать это Соглашение в жизнь», - сказал Янукович.

Президент также отметил, что повышение качества украинской продукции не только даст возможность отечественным предприятиям выйти на новые объемы реализации, но и позволит украинским потребителям получать более качественную продукцию.

«Это потребует, чтобы наши предприятия выпускали продукцию более качественную, но эта же продукция будет поставляться и на украинский рынок, и от этого будет выигрывать и украинский потребитель», - отметил Президент.

Янукович подчеркнул, что Украина будет выходить на новое качество продукции, которое будет иметь спрос и на европейском рынке, за счет инвестиций и внедрения новых технологий.

«Нужно будет еще много поработать, но постепенно будем выходить на новые стандарты, объемы поставок», - сказал Президент.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект Соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.