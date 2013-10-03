Кабмин внес изменения в разработку проектов землеустройства

Кабинет министров Украины принял постановление, вносящее изменения в порядок разработки проектов землеустройства, в частности, исключая обязательную подачу решения органов исполнительной власти, местного самоуправления и решения суда при заключении договора на разработку проектов.

Об этом УНИАН сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, которое совместно с Государственным агентством земельных ресурсов Украины разработало проект постановления «О внесении изменений в Порядок разработки проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий».

«Изменения, принятые в порядок разработки проектов землеустройства, позволят упростить и удешевить процедуру разработки проектов землеустройства, которые обеспечивают экологическое и экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий. А это, в свою очередь, положительно повлияет на формирование устойчивого землепользования и обеспечит организацию мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в сообщении.

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По данным Минагропрода, постановление предусматривает исключение из состава документации по землеустройству копии документов, подтверждающих право на земельный участок.

Кроме того, в связи с отменой лицензирования на проведение работ по землеустройству, разработчиком проекта землеустройства может быть юридическое или физическое лицо-предприниматель, которые обладают необходимым техническим и технологическим обеспечением и на которых работают сертифицированные инженеры-землеустроители.

Как сообщал УНИАН, Кабмин исключил из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, работы по землеустройству. Кроме того, для получения лицензии на проведение землеоценочных работ и земельных торгов не нужно будет предоставлять выдержку из Государственного реестра оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков.