Президент подписал закон об органической продукции

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №425-VII «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада приняла Закон “О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья” с учетом всех предложений Президента Украины.

Закон регулирует отношения в сфере производства и оборота органической продукции, сырья и распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в этой сфере, и на всю органическую продукцию, сырье, полученное в соответствии с требованиями данного закона.

Законом определяются общие правила производства органической продукции (сырья) животного и растительного происхождения.