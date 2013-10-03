Янукович: украинская агропродукция завоевывает позиции на мировых рынках

Президент Виктор Янукович подчеркивает, что украинская аграрная продукция уверенно завоевывает позиции на рынках мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил на открытии Международного инвестиционного форума в Кировограде.

«В текущем году экспорт продукции аграрного сектора уже достиг почти четверти общего экспорта Украины. Мы открыли для себя аграрные рынки стран Персидского залива, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран Азии. Украинская аграрная продукция заняла достойные позиции на рынках стран Европейского Союза», - сказал глава государства.

По словам Президента, внешняя торговля продукцией агропромышленного комплекса обеспечивает высокие валютные поступления в государственный и местные бюджеты, что позволяет поддерживать стабильность национальной валюты.

«Свидетельством востребованности украинской продукции на мировых рынках является тот факт, что в этом маркетинговом году на экспорт уже отгружено около 5 млн тонн зерновых культур», - отметил Янукович.

Президент подчеркнул, что, согласно прогнозам признанных мировых экспертов, Украина в 2013 году займет второе место в мире по объемам экспорта пшеницы, кукурузы и ячменя. Также Украина находится в десятке мировых экспортеров мяса птицы и обеспечивает около 60% всего мирового экспорта подсолнечного масла, добавил глава государства.

«А это значит, что сегодня перед страной стоят задачи закрепления в ближайшем будущем ведущих позиций на мировых рынках, отстаивания равноправного партнерства в международном сообществе», - сказал Президент.

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Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.

По прогнозам министерства, прирост валового производства сельскохозяйственной продукции по итогам 2013 года может составить 8,2-9,3%.

По данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2013 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.