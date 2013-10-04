Украина может увеличить посевные площади кукурузы на 18,8%

Украинские аграрии в 2014 году могут засеять кукурузой 5,5-5,7 млн га, что на 14,6-18,8% больше, чем в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Надеюсь, что это будет 5,5-5,7 млн га (засеяно кукурузой в 2014 году - УНИАН)», - сказал Присяжнюк.

По его словам, возможное увеличение площадей под кукурузой связано с недосевом озимых культур, который Минагропрод оценивает в 1-1,2 млн га.

«Мы можем недосеять около 1-1,2 млн га. Это не критично», - сказал министр.

При этом он отметил, что валовой сбор озимой пшеницы в следующем году может составить 15 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, под урожай 2013 года Украина засеяла кукурузой 4,8 млн га. Урожай этой культуры в текущем году ожидается на уровне 26 млн тонн.

Ранее глава Минагропрода Присяжнюк заявлял, что недосев озимых из-за неблагоприятных погодных условий в Украине может составить 1,5 млн га.

По данным Минагропрода, украинские аграрии к 27 сентября засеяли озимыми зерновыми культурами 1,98 млн га, или 24% от прогноза, что в 2,3 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.