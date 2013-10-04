АМКУ разрешил слияние AgroGeneration и Harmelia

Антимонопольный комитет Украины разрешил Konkur Investment Limited (Кипр), контролируемой инвестиционным фондом SigmaBleyzer Fund IV, которому принадлежит холдинг Harmelia, получить контроль над французским холдингом с активами в Украине AgroGeneration.

Об этом говорится в сообщении комитета.

«Предоставлено разрешение закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью Konkur Investment Limited на приобретение контроля над AgroGeneration, акционерным обществом с правлением и наблюдательным советом», - сказано в сообщении АМКУ.

Как сообщал УНИАН, весной AgroGeneration и Harmelia приняли решение о слиянии. Согласно договоренности между компаниями, фонд SigmaBleyzer Southeast European Fund IV в обмен на 100% акций Harmelia должен получить 62% в объединенной компании. Фонд, в свою очередь, за передачу акций предоставит AgroGeneration кредит в размере 40 млн долл. Новая компания будет работать под названием AgroGeneration, а ее земельный банк составит 120 тыс. га.

Справка УНИАН. Аграрная компания Harmelia создана фондом SigmaBleyzer в 2010 году. Основное направление деятельности – выращивание зерновых и масличных культур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий превышает 70 тыс. га. Земли сконцентрированы в Харьковской и Полтавской областях.

Основанная в 2007 году AgroGeneration специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. Весной 2010 года AgroGeneration в ходе частного размещения привлекла на бирже NYSE Euronext 14,5 млн евро, после чего в 2011 году путем публичного размещения акций получила на свое развитие еще 12,7 млн евро.