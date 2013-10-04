Россия ограничила поставку продукции «Конотопмяса»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело временные ограничения на поставку в страну продукции украинского производителя мясоколбасных изделий «Конотопмясо» (Сумская обл.) в связи с обнаружением в ней недопустимого количества микроорганизмов.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, в охлажденной говядине производства «Конотопмясо» были выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

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Как сообщал УНИАН, продукция «Конотопямясо» находится под усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора с 22 августа.

В 2012 году «Котопмясо» произвел 2,5 тыс. тонн говядины и 0,5 тыс. тонн колбасных изделий.

Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2012 году составила 8,4 млн грн. Выручка от реализации продукции – 142,6 млн грн.

Два физических лица владеют 50% акций предприятия, 25% принадлежит компании «Сигмус».