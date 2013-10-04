Аграрии засеяли озимыми зерновыми 45% площадей

Украинские аграрии к 4 октября засеяли озимыми зерновыми культурами 3,66 млн га, или 45% от прогноза, что на 36,1% меньше, чем к аналогичной дате прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, сев озимой пшеницы и тритикале проведен на площади 3,3 млн га (49% от прогноза), ржи – 177 тыс. га (59%), озимого ячменя – 192 тыс. га (16%). Озимый рапс посеян на площади 846 тыс. га (93%).

По данным министерства, к 4 октября т.г. обработано 7,1 млн га, или 51% от прогноза, в том числе глубокая вспашка проведена на площади 709 тыс. га (81% от прогноза).

Как сообщал УНИАН, из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых.

По словам главы Минагропрода Николая Присяжнюка, недосев озимых может составить 1-1,2 млн га.

Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.

Под урожай 2013 года Украина засеяла озимыми на зерно и зеленый корм, а также рапсом 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в 2012 году. Под озимые зерновые было отведено 8,1 млн га (на 3,5% меньше, чем под урожай 2012 г.), под озимый рапс - 1,03 млн га (на 7,2% больше).

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