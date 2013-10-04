Подорожания овощей и фруктов не будет, прогнозируют экспреты

Значительных ценовых колебаний на овощи и фрукты на украинском рынке в осенне-зимний период не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич и аналитик консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник.

“Не следует ожидать никаких резких колебаний в сторону подорожания ни картофеля, ни овощей в целом”, - сказал Томич.

По его словам, картофель сегодня практически вышел на самую высокую точку своей ценовой политики. «Имеются в виду цены, которые колеблются в регионах от 3 до 10 грн, а в розничной продаже в супермаркетах — 5-6 грн. Роста цен не следует ожидать. Рост цен произошел в период дождей, когда темпы сбора урожая были несколько утрачены”, - отметил Томич.

Аналитик консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник также считает, что картофель дорожать не будет. При этом она отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий часть урожая картофеля невысокого качества.

“Картофель в этом году значительно потерял в качестве. Частично он поражен фитофторой, поэтому он будет хуже храниться. Соответственно, можно ожидать какого-то подорожания в конце сезона”, - сказала Колесник.

По ее словам, заявления о том, что фермеры не могут убрать урожай картофеля с полей, ошибочные, так как большинство фермеров собрали свой урожай еще в конце августа.

“Фермеры, которые профессионально занимаются выращиванием картофеля, собрали урожай до дождей, потому что в этом году урожай вызрел на две недели раньше. Поэтому они успели собрать картофель не в сентябре, а в августе, до того, как начались дожди”, - подчеркнула Колесник.

Эксперты также сошлись во мнении, что цены на другие овощи так называемого “борщового набора” расти не будут.

“Буряк, морковь, капуста — урожай нормальный, и я считаю, что в ближайший период вообще не стоит ожидать колебаний ценовой политики”, - отметил Томич.

При этом эксперты не исключают возможных ценовых колебаний ближе к зиме, но все зависит исключительно от погодных условий.

“Конечно, если говорить о зиме, цена может измениться в сторону роста. В дальнейшем все будет зависеть от погодных условий”, - сказала Колесник.

Эксперты также полагают, что цены на фрукты также не будут расти. В частности, Колесник отметила, что цены на яблоки точно останутся на сегодняшнем уровне до зимы.

Сейчас цена на яблоки украинского производства в пределах 4-6 грн на оптовых рынках. Я думаю, в течение еще 2 месяцев она будет стабильной, но ближе к зиме, в зависимости от погодных условий, если зима будет суровой, скачок неизбежен”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что Украина в 2013 году соберет 22 млн тонн картофеля, что всего на 5% меньше, чем в прошлом году, однако в два раза превышает объем внутреннего потребления.

При этом в Украинской ассоциации производителей картофеля считают, что замедление темпов уборки и ухудшение качества отечественного картофеля из-за неблагоприятных погодных условий может привести к его дефициту на внутреннем рынке.

Министерство аграрной политики и продовольствия также заявило, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия в Украине в последние недели и существенное снижение темпов уборки урожая, валовой сбор поздних зерновых и овощей в стране не сократится.

Справка УНИАН. Минагропрод прогнозирует, что в 2013 году Украина соберет 10,4 млн тонн овощей, что на 10,6% больше озвученного ранее прогноза.