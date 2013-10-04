Украина уже собрала 39,3 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 4 октября собрали 39,3 млн тонн зерновых и зернобобовых с 11,9 млн га площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране к указанной дате составила 32,9 ц/га против 27,9 ц/га на 4 октября 2012 года.

В министерстве также сообщили, что кукуруза убрана на площади 1,1 млн га, намолочено 6,2 млн тонн при урожайности 54,7 ц/га (в 2012 г. – 39,6 ц/га). Уборка гречихи проведена на площади 147 тыс. га, собрано 177 тыс. тонн при урожайности 12,1 ц/га (9,7 ц/га). Просо обмолочено на 76 тыс. га, намолочено 105 тыс. тонн при урожайности 13,7 ц/га (11,8 ц/га). Рис убран с 6 тыс. га, собрано 40 тыс. тонн при урожайности 63,3 ц/га (64,5 ц/га).

Кроме того, уборка подсолнечника проведена на 2,8 млн га, намолочено 5,4 млн тонн при урожайности 19,1 ц/га (15,7 ц/га). Соя обмолочена на площади 419 тыс. га, собрано 838 тыс. тонн при урожайности 20 ц/га (15,7 ц/га).

Сахарная свекла выкопана на 73 тыс. га, накопано 2,8 млн тонн при урожайности 384 ц/га (352 ц/га). На сахарные заводы вывезено 2,2 млн тонн свеклы.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.