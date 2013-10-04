Мировые цены на продукты питания снизились до минимума 3 лет

Мировые цены на продукты питания снизились до минимума трех лет в сентябре 2013 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, сократив прогноз объема производства зерна в сезоне 2013-2014 годов, передает Рейтер.

Снижение цен в прошлом месяце было обусловлено резким спадом стоимости зерна, в то время как цены на молочные продукты, мясо и сахар выросли.

Цены на продукты питания взлетели летом 2012 года из-за масштабной засухи в США, однако перспектива роста запасов зерна до рекордных уровней изменила ситуацию в этом году.

Измеряющий ежемесячное изменение цен на корзину продуктов, включающую зерно, масличные культуры, молоко, мясо и сахар, индекс составил 199,1 пункта в сентябре, снизившись на 1% с 201,4 пункта в августе. Индекс снижался пять месяцев подряд и достиг минимума с сентября 2010 года.

"Все еще есть место для снижения цен, но незначительного", - сказал старший экономист организации Абдольреза Аббасиан. - "Любое неблагоприятное событие может вновь подтолкнуть цены вверх".

Как сообщила организация, прогноз объема производства зерна в сезоне 2013-2014 годов был снижен до 2,489 миллиарда тонн - на 3 миллиона тонн меньше, чем прогнозировалось ранее, но все же на 8% больше, чем в 2012 году.

Прогноз мирового объема производства пшеницы был снижен до 704,6 миллиона тонн с 709,8 миллиона, главным образом, из-за ожиданий меньшего урожая в Южной Америке. Излишняя влажность также повредила урожаю в регионе Черного моря.