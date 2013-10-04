В Черкасской области построят комплекс по производству индюшатины за 117 млн долл.

Золотоношская индюшачья фабрика намерена на протяжении пяти построить в Черкасской области комплекс по производству индюшиного мяса, вложив в проект около 117 млн долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, строительство комплекса будет иметь четыре очереди.

Первую очередь, мощностью 234 тыс. голов, планируют запустить в селе Бубновая Слободка Золотоношского района до 1 января 2015 года. Компания уже арендовала для этого земельный участок площадью 135 га. Инвестиции в первую очередь птицефабрики ожидаются в размере 79 млн грн, производство мяса - 3 тыс. тонн в год. В Каневском районе будет создан забойный цех, который будет иметь прямую связь между производством и потребителями.

Мощность второй и третьей очередей птицефабрики также планируется на уровне 234 тыс. голов, четвертой - 351 тыс. голов. Компания уже договорилась о поставках оборудования для птицефабрики компанией Bіg Dutchman (Германия), а также о регулярных поставках индюшат предприятием Moorgut Kartzfehn (Германия).

Общая сумма инвестиций до 2018 года составит 117 млн долларов. Суммарные мощности фабрики будут составлять свыше 1,5 млн голов индюков, которые могут содержаться одновременно. Свою продукцию компания планирует поставлять только на внутренний рынок.

Директор ООО "Золотоношская индюшачья фабрика" Ольга Гнатенко рассказала, что изучая рынок мяса птицы, выяснилось, что его внутреннее производство обеспечивает нужды населения лишь на треть. Остальное индюшачье мясо импортируется в Украину иностранными производителями. Чтобы вывести на рынок собственную продукцию, планируется запустить этот комплекс. В итоге, компания планирует занять до 40% внутреннего рынка индюшачьего мяса, производя до 13 тыс. тонн в год. Инвесторы птицефабрики - 3 физических лица, 2 жителя Украины и один нерезидент.