Аграрный фонд выплатил 1,110 млрд грн по форвардным контрактам
16:49, 04 октября 2013Агро
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Государственная казначейская служба ко 2 октября перечислила аграриям по условиям форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, которые были заключены с Аграрным фондом, 1,110 млрд грн с учетом авансовых платежей, сообщила пресс-служба фонда.
Согласно сообщению, в частности, после поставки зерна сельхозпроизводители получили 170,6 млн грн.
Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.
К началу октября аграрии поставили на сертифицированные склады Аграрного фонда 900 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.
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