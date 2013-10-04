Аграрный фонд выплатил 1,110 млрд грн по форвардным контрактам

Государственная казначейская служба ко 2 октября перечислила аграриям по условиям форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, которые были заключены с Аграрным фондом, 1,110 млрд грн с учетом авансовых платежей, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в частности, после поставки зерна сельхозпроизводители получили 170,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.

К началу октября аграрии поставили на сертифицированные склады Аграрного фонда 900 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.