В Украине почти 14% сельхозугодий используются незаконно

Почти 14% сельскохозяйственных угодий в Украине используются незаконно, больше всего - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По данным Главного управления представительства в суде, защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Генпрокуратуры, органами прокуратуры в сентябре этого года организованы и проведены проверки состояния соблюдения требований земельного законодательства органами Государственной инспекции сельского хозяйства Украины и пользователями сельскохозяйственных угодий относительно использования таких земель по целевому назначению, сохранение плодородия почв.

Установлено, что более 5,7 млн га (что составляет 14% сельскохозяйственных угодий Украины) используется без проектов севооборотов, обязательная разработка которых предусмотрена Земельным кодексом. Данные проекты обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборота и благоустройства угодий.

Всего выявлено более 3,2 тыс. фактов использования сельхозугодий без соответствующих проектов, а больше всего в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областях.

Так, на территории Николаевской области, которая включает 858,1 тыс. га сельхозугодий из 1077 сельскохозяйственных предприятий, которые используют земельные участки площадью свыше 100 га, на данное время лишь 34 хозяйства заказали проекты землеустройства по севооборотам, которые находятся на стадии разработки.

В свою очередь местные органы исполнительной власти и государственного контроля, которые не принимают мер по разработке землепользователями соответствующих проектов севооборотов, допускают нарушение закона при передаче земель сельскохозяйственного назначения. В частности, установлено 115 незаконных решений органов власти о предоставлении в собственность и аренду сельскохозяйственных земель общей площадью 5,6 тыс. га.

Реагируя на сложившуюся ситуацию, прокурорами внесено 213 представлений об устранении нарушений закона, из которых более половины уже рассмотрены, к ответственности привлечены 158 должностных лиц, отменены 49 распоряжений местных государственных администраций относительно земельных участков площадью 3,8 тыс. гектаров. Кроме того, в суд подано 122 иска об отмене 134 решений о предоставлении сельскохозяйственных угодий площадью 2,8 тыс. га.

Всего в этом году по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения возбуждено 162 уголовных производства, рассмотрено 2,2 тыс. представлений, по которым отменено 645 незаконных актов относительно земель этой категории, к ответственности привлечены 1166 должностных лиц, из которых 421 – органов контроля.