Россия с 7 октября ограничивает ввоз молока из Литвы

Россия с 7 октября 2013 года вводит комплекс мер по ограничению поставок всей молочной продукции из Литвы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"С начала предстоящей недели мы начнем комплекс мер, ранее манифестированный, по предотвращению доступа на российский рынок продукции из Литвы, не удовлетворяющей требованиям российского законодательства по защите прав потребителей и показателям безопасности", - сказал он. В ближайшие дни, по словам Онищенко, российские контролирующие органы начнут делать конкретные шаги в этом направлении.

С середины сентября 2013 года Роспотребнадзор начал усиливать контроль на внутреннем рынке за качеством и безопасностью молочной продукции, поступающей в Россию из Литвы, в связи с участившимися случаями положительных находок из отобранных образцов, как по показателям ее безопасности, так и качества. Ряд образцов не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза на молочную продукцию.

В последующие дни российское ведомство приступило к постепенному введению ограничений на ввоз продукции для ряда производителей из соседнего государства. В частности, они касались в том числе марки "Сваля" (Svalia) компании "Пено жвайгждес" (Pieno Zvaigzdes).

Роспотребнадзор 26 сентября предупредил о росте случаев выявления не только некачественных, небезопасных молочных, но и мясных продуктов из Литвы.

Летом 2009 года Россия уже запрещала ввоз молочной продукции ряда литовских предприятий. В крупных партиях товара - сливочном масле, сметане, твороге и молоке - были обнаружены остатки антибиотика тетрациклина и добавки доксициклина.

Россия является одним из ключевых рынков для литовской молочной продукции. Почти 85% экспорта приходится на Россию, при том, что Литва отправляет на внешние рынки более 50% от общего объема национального производства молочных продуктов. В 2012 году страна поставила в Россию 370 тыс. тонн молочных продуктов на 193 млн долларов, что составляет около 27% от объема литовского товарного молока. По данным Союзмолоко, больше всего Литва экспортирует в Россию сыров - 39,4 тыс тонн на 181 млн долларов (в 2012 году), йогуртов - 1,55 тыс. тонн на 3,87 млн долларов, сливочного масла - 267 тонн на 1,3 млн долларов.

В пятерку крупнейших заводов по переработке молока Литвы входят Pieno Zvaigzdes (бренд Svalia), Rokiskio Suris, Zemaitijos Pienas, Vilkyskiu Pienine и Marijampoles Pieno Konservai.