Завтра в Украине осадков не ожидается.

Ветер северный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура днем в восточных, Днепропетровской, большинстве южных областей и в Крыму 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°, на западе до 16° (на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла).

В Киеве и области в воскресенье - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

6-7 октября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.