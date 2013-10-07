Россия остановила ввоз молочной продукции из Литвы

Роспотребнадзор остановил ввоз на территорию России молока и молочной продукции производства Литовской Республики, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при исследовании молочной продукции производства Литовской Республики выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к качеству продукции) и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека (несоответствие по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям).

Не соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям выявили в Твороге литовском классическом «Сваля» производства АО «Пено жвайгдес» и Сырных палочках производства АФ Фирма ««Шилутес Рамбинас».

В Твороге литовском зерненом «Сваля», Каше молочной гречневой «Сваля» и Каше молочной рисовой с ванилью «Сваля» производства АО «Пено жвайгждес» обнаружены фталаты (дибутилфталат).

Каша овсяная молочная «Сваля» производства АО «Пено жвайгждес» не соответствовала по органолептическим показателям.

В Йогурте с лесными ягодами «Рокишкио Тикрас» производства Sia «Фобус и К» Рокишкио пьенас установлено несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции по содержанию жира.

Также есть расхождения информации о составе продукта на этикетке в йогуртах «Сваля» производства АО «Пено жвайгждес» и фактическим содержанием бифидобактерий и йогуртовых культур.

Данные факты свидетельствуют об ослаблении контроля в Литовской Республике за качеством и безопасностью пищевых продуктов и необходимости введения ограничительных мер по ввозу пищевых продуктов Литовской Республики на территорию Российской Федерации.

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Российской Федерации молока и молочной продукциипроизводства Литовской Республики.

Как сообщал УНИАН, с середины сентября 2013 года Роспотребнадзор начал усиливать контроль на внутреннем рынке за качеством и безопасностью молочной продукции, поступающей в Россию из Литвы, в связи с участившимися случаями положительных находок из отобранных образцов, как по показателям ее безопасности, так и качества. Ряд образцов не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза на молочную продукцию.