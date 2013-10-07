В Госзембанке призывают ускорить передачу государственных сельхозземель в капитал банка

Глава Государственного земельного банка Светлана Скосырская призывает депутатов как можно скорее принять изменения в законодательство, позволяющие передать государственные сельскохозяйственные земли в капитал банка, так как без этого учреждение не сможет начать эффективную работу, сообщила пресс-служба банка.

«Окончательное урегулирование законодательных нюансов в деятельности Госзембанка позволит уже с 2014 года предоставлять доступные кредиты фермерам, малым и средним сельхозпредприятиям», - цитирует пресс-служба Скосырскую.

По ее словам, соответствующий законопроект уже зарегистрирован, однако не был включен в повестку дня прошлой сессии Верховной Рады. В связи с этим, глава Госзембанка высказала надежду, что необходимые для работы банка изменения к Земельному кодексу будут рассмотрены депутатами на ближайшем пленарном заседании.

Вместе с тем Скосырская отметила, что, начав работу, банк намерен выдавать кредиты сельхозпроизводителям по ставке на 7-10% меньше той, которую предлагают коммерческие банки.

«Это можно обеспечить за счет передачи в аренду государственных земель сельхозназначения, полученных банком в капитал», - цитирует пресс-служба главу банка.

Как сообщал УНИАН, ранее Скосырская сообщала, что государственные сельхозземли должны поступить в капитал банка в октябре текущего года.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

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