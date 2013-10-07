Миндоходов Киева наложило 1 млн грн штрафов за торговлю алкоголем и табаком по завышенным и заниженным ценам

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года наложили порядка 1 млн грн штрафов на предприятия торговли, реализующие табачную и алкогольную продукцию по ценам, выше максимальных или ниже минимальных значений, установленных для этих видов подакцизных товаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов Киева.

Как сообщается, за торговлю сигаретами по ценам выше максимальных наложено штрафов на 975 тыс. грн (61 выявленный случай), за торговлю алкоголем по ценам ниже минимальных – на 40 тыс. грн (6 случаев).

«Нарушение ценовых требований законодательства предусматривает не только наложение финансовых санкций в размере 100% стоимости партии, рассчитанной с применением минимальных ценовых значений, но не менее 5 тыс. грн. Санкции за неправомерную торговлю табаком предусматривают наложение штрафов в размере не менее 1 тыс. грн», - разъяснили в ГУ Миндоходов Киева.

В ведомстве напомнили, что минимальная розничная цена водочных изделий составляет от 6 грн за 0,1 л до 120 грн за 2 л напитка. Минимальная цена для коньячных изделий составляет от 16,5 грн за 0,25 л трехзвездочного коньяка до 61,6 грн за 0,75 л пятизвездочного коньяка. Минимальная цена для вина объемом 0,7 л – 18 грн, для шампанских вин – 26 грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране с начала года за нарушение правил торговли подакцизными товарами аннулированы 54 оптовые и более 17 тыс. розничных лицензий, приостановлено действие 60 оптовых и 13,3 тыс. розничных лицензий. Общая сумма штрафов за нарушение правил торговли составила немногим более 1 млн грн.

При этом объем платежей по акцизному налогу на алкогольные напитки и табачные изделия с начала 2013 года вырос на 1,6 млрд грн (на 10%) - до 17 млрд грн, несмотря на сокращение потребления этих товаров.