Рада намерена решить ситуацию с выловом рыбы в объектах природно-заповедного фонда

В ближайшие дни Верховная Рада рассмотрит проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины" целью которого является приведение законов Украины "О животном мире" , "О рыбе, других водных живых ресурсах и пищевой продукции из них" , "О природно - заповедном фонде Украина" в соответствие с Законом Украины "О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов".

Как сообщили УНИАН в пресс - службе Госрыбагентства Украины, этот документ должен уладить целый ряд правовых шероховатостей, которые уже несколько лет приносят немало хлопот населению, живущему и работающему на территории объектов ПЗФ и рыбной отрасли в целом.

После выхода статьи 9-1 Закона Украины "О природно - заповедном фонде Украины" из-за разногласий , возникших с другими нормативными документами, украинские рыбаки ежегодно не довылавливают значительное количество рыбы. В частности, в течение прошлого и позапрошлого годов на Азовском и Черном морях потери уловов составляли соответственно 20 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация сложилась и в Дунайском биосферном заповеднике, где в результате указанной правовой коллизии значительно упали уловы дунайской сельди, что привело к росту социального напряжения среди местного населения, большинство из которого является потомственными рыбаками.

К тому же ст 9-1 в существующей редакции требует установления лимита на использование природных ресурсов только в пределах объекта ПЗФ, т.е. части водоема, что приводит к практике двойного лимитирования.

Кроме этого в связи с особенностями жизнедеятельности водных биоресурсов ни в нашей стране, ни за рубежом не существует методик, какими бы четко можно было определить имеющееся количество рыбы на определенных участках водных объектов.

Действенной является лишь методика определения и утверждения лимитов и прогнозов допустимого вылова специального использования водных биоресурсов на весь водный объект, на глубокой научной основе применяющаяся в рыбной отрасли.

Однако использование водных биоресурсов не сводится лишь к установлению лимитов и учета выловленной рыбы, необходимых для анализа состояния популяций промысловых видов рыб и, опять же, для разработки лимитов на будущий год. Нужно руководствоваться еще и базовыми Правилами рыболовства для того или иного бассейна, которые должны распространяться на территории объектов ПЗФ, и режимами рыболовства (которые устанавливаются ежегодно, гибко и оперативно реагируют на изменение ситуации в рыболовном бассейне), контролировать наличие в рыболовных предприятиях лицензий, причалов, различных разрешительных документов и т. д. Эти меры основаны на многолетней базе данных, материальной базе и опыте работы, наработанные в рыбной отрасли еще с советских времен. Сейчас объективно невозможно привлечь такое количество специалистов в объекты ПЗФ, Департаменты экологии и природных ресурсов облгосадминистраций и структурные подразделения Минэкологии.

Вместе с тем, предложенные изменения в ст 9-1 предоставят, как Минэкологии, так и администрации ПЗФ достаточно рычагов для контроля за рыбным промыслом на территории объектов ПЗФ.

При этом будет снято социальное напряжение среди природопользователей, вызванное двойной системой лимитирования и получения разрешений на специальное использование водных биоресурсов.

Следовательно, извлечение из статьи 9-1 Закона Украины "О природно - заповедном фонде Украины" нормы по установлению лимитов на водные биоресурсы в пределах территорий и объектов природно - заповедного фонда является вполне обоснованным и не критично для сохранения природных комплексов и объектов в пределах территорий природно - заповедного фонда.