Россия усиливает контроль за ввозом мяса и рыбы из Литвы

Россия вслед за запретом поставок литовского молока и молочной продукции усиливает контроль за импортом из этой страны мяса и рыбы, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с ситуацией.

Роспотребнадзор в понедельник сообщил о приостановке ввоза молока и молочной продукции производства Литвы, объяснив свое решение многочисленными нарушениями законодательства, включая несоответствие продукции российским требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

"Роспотребнадзор направил письмо в таможенные органы о необходимости усилить контроль, причем не только за молочной продукцией, но еще и за мясом и рыбой производства Литвы", - сказал источник. Он пояснил, что в понедельник Федеральная таможенная служба должна была получить письмо от Роспотребнадзора с таким содержанием.

В ФТС "Прайму" подтвердили получение письма Роспотребнадзора, отметив, что в нем говорится "об усилении контроля за определенными видами продукции из Литвы". О какой продукции идет речь, в ведомстве уточнять не стали.

"В соответствии с нашими инструкциями мы перенаправили письмо в региональные таможенные органы", - отметил представитель ФТС, пояснив, что на пунктах пропуска присутствуют сотрудники Роспотребнадзора, которые и принимают решение, разрешать или нет провозить определенные виды продукции на территорию страны.