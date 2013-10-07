Еврокомиссия ждет от России разъяснений по поводу запрета на ввоз литовского молока

Еврокомиссия пока не проинформирована о причинах приостановки импорта молочной продукции из Литвы на территорию России и ждет официального уведомления и разъяснений от Росприроднадзора, конкретных шагов в этом направлении пока не планирует, сообщил журналистам пресс-секретарь ЕК Фредерик Винсент, передает РИА «Новости».

Роспотребнадзор в понедельник приостановил ввоз молочной продукции из Литвы на территорию России. Ведомство выявило многочисленные нарушения законодательства в области защиты прав потребителей (качество продуктов не соответствовало норме), а также в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (продукты не соответствовали норме по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям).

"Еврокомиссия уверена в безопасности литовской молочной продукции и будет тщательно следить за ситуацией", - сказал Винсент, добавив, что прежде чем предпринимать какие-либо шаги, Еврокомиссия хотела бы разобраться, что Россия имеет против безопасности продуктов из Литвы.

Напомнив, что требования ЕС к безопасности продуктов являются одними из самых жестких в мире, он сообщил, что ЕК намерена обсудить ситуацию с российской стороной и "попытаться разрешить ее очень быстро".

"Мы считаем, что безопасность (литовской молочной продукции) обеспечена. Литва является частью ЕС и частью нашей системы безопасности, поэтому мы должны посмотреть, что конкретно российской стороне есть сказать", - указал представитель ЕК.

РФ вслед за запретом поставок литовского молока и молочной продукции усиливает контроль за импортом из этой страны мяса и рыбы, сообщил ранее в понедельник агентству "Прайм" источник, знакомый с ситуацией.