Аграрии практически завершили уборку картофеля, собрав 21,5 млн тонн

Украинские аграрии собрали 21,5 млн тонн картофеля, убрав 99% площадей, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, уборка овощей на сегодняшний день завершена на 90%, в результате чего сельхозпроизводители собрали 7,8 млн тонн.

При этом мощности по хранению картофеля и овощной продукции в стране составляют 2,4 млн тонн единовременного хранения, а в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию хранилища мощностью 0,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украинской ассоциации производителей картофеля считают, что замедление темпов уборки и ухудшение качества отечественного картофеля из-за неблагоприятных погодных условий может привести к его дефициту на внутреннем рынке. При этом валовой сбор картофеля в стране в этом году, согласно предварительному прогнозу ассоциации, может сократиться на 25-30% по сравнению с 2012 годом – до 14-15 млн тонн.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозировал, что Украина в 2013 году соберет 22 млн тонн картофеля, что всего на 5% меньше, чем в прошлом году, однако в два раза превышает объем внутреннего потребления.