Ахметов и Новинский завершили распределение долей в HarvEast

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding, собственниками которого являются СКМ и «Смарт-Холдинг», в среднесрочной перспективе планирует увеличить земельный банк до 500 тыс. га против 197 тыс. га, обрабатываемых компанией сегодня, сообщила пресс-служба «Смарт-Холдинга».

Согласно сообщению, в дальнейшем компания намерена инвестировать в расширение парка сельскохозяйственной техники, научные разработки и развитие персонала.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что «Смарт-Холдинг» и СКМ в рамках совершенствования системы корпоративного управления завершили юридический процесс распределения долей в акционерном капитале HarvEast. Таким образом, в уставном фонде агрохолдинга 75% принадлежат группе СКМ, 25% - «Смарт-Холдингу».

Справка УНИАН. HarvEast Holding создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Холдинг владеет и управляет активами в Донецкой области и Крыму. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство. Общий банк обрабатываемой земли составляет 197 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота — 17,5 тыс. голов.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

В группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, «Первый украинский международный банк» и «Ренессанс-Капитал», АСКА и «АСКА-Жизнь», телекоммуникационная группа Vega, «Медиа Группа Украина», «ЭСТА Холдинг» (недвижимость), «Украинский Ритейл» (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель» (оператор рынка нефтепродуктов), «Харвист» (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие. Собственником 100% акций компания является Ринат Ахметов.