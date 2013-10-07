Молочники рассчитывают на увеличение дотаций после подписания ассоциации с ЕС

Украинские производители молока рассчитывают на увеличение дотаций со стороны правительства Украины в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, что позволит повысить конкурентоспособность отечественных производителей на европейском рынке. Об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дыкун.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство в ЕС получает большие дотации, которые способствуют улучшению отрасли, и если украинские производители будут иметь такие же, то молочные продукты будут более конкурентоспособными на рынке Европы.

По его словам, украинские производители молока после подписания Соглашения должны будут внедрить стандарты безопасности продукции, действующие в Европе.

«Отечественным молочникам, чтобы эффективно конкурировать на собственном рынке и выйти на рынок ЕС, необходимо вносить изменения в систему контроля качества продукции. Чтобы экспортировать украинскую продукцию в страны ЕС, она должна соответствовать экстра-классу. В Европе действуют стандарты безопасности продукции на основе системы НАССР. Наши производители, которые захотят выходить на европейский рынок, будут вынуждены внедрять такие стандарты. Но это нормальный процесс и ничего невозможного здесь нет», - отметил эксперт.

При этом Дыкун подчеркнул, что украинские производители молока не будут ориентироваться исключительно на рынок ЕС, поскольку Украина 80% молока экспортирует в Россию.

«Поскольку во многих странах ЕС молочная продукция в разы дешевле, чем украинские аналоги, отечественным производителям и перерабатывающим предприятиям придется приспосабливаться к новым вызовам. Но не следует забывать, что на сегодняшний день мы имеем большой рынок сбыта - Россия. Почти 80% от всего, что Украина экспортирует по молочной продукции, идет именно в эту страну. Поэтому на ценовой вопрос стоит смотреть по тому, как поведет себя еще и наш сосед», - сказал он.

Дыкун также подчеркнул, что создание зоны свободной торговли с ЕС положительно повлияет на сельское хозяйство Украины, а значит и на молочную отрасль в целом.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Раннее АПМ обратилась к Президенту Украину Виктору Януковичу и к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой защитить отечественных производителей и урегулировать вопрос экспорта белорусской молочной продукции, которая гораздо дешевле украинской.