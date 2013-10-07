«Крафт Фудз Украина» направит на выплату дивидендов 121 млн грн

Один из лидеров по производству кондитерских изделий и снеков в Украине компания «Крафт Фудз Украина», входящая в состав корпорации Mondelеz International, приняла решение направить часть нераспределенной прибыли за 2010 год в размере 121,2 млн грн на выплату дивидендов, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение акционеры приняли на внеочередном собрании, которое состоялось 27 сентября.

Размер дивидендов на одну акцию составляет 34,5 грн. Выплатить дивиденды компания обязуется до 27 февраля 2014 года.

Справка УНИАН. ПАО «Крафт Фудз Украина» работает в Украине с 1995 года.

Компания является одним из крупнейших производителей в Украине в категориях кофе, соленые снеки, печенье, шоколад, жевательная резинка и леденцы.

В состав компании входят Тростянецкая кондитерская фабрика (Сумская обл.) и Вышгородский филиал по производству картофельных чипсов (Киевская обл.).

Продукция компании представлена брендами Jacobs, Carte Noire, «Корона», Milka, «Мишка «Барни», Oreo, TUC, «Люкс», Halls, Dirol, Picnic, Tassimo и «BelVita. Добрий ранок!».