Украинские поля в ожидании китайского половодья

Украина готовится к реализации нового масштабного проекта в сельском хозяйстве. На этот раз правительство решило взяться за восстановление системы орошения на юге страны. Для этого Министерство аграрной политики и продовольствия ведет переговоры с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии. По словам главы ведомства Николая Присяжнюка, обсуждение проекта уже находится на финальной стадии. Если Китай даст добро, то половину займа Украина получит денежным платежом, а вторую часть в виде необходимого для реконструкции ирригационных систем оборудования. Кредит страна получит под 6,5% годовых, отдавать его будет на протяжении 15 лет с учетом пяти лет отсрочки. Полученных денег должно хватить на возобновление поставок воды из Каховского водохранилища и восстановление орошения на 800 тыс. га. Эксперты называют условия кредитования достаточно выгодными, а сам кредит оценивают вполне положительно.

«На макроэкономическом уровне кредитные средства окажут, по крайней мере, временную поддержку государственному бюджету Украины. Для сельскохозяйственного сектора новость также является положительной, поскольку условия предоставления кредита являются весьма выгодными, а возобновление водоснабжения больших сельскохозяйственных площадей в южных областях Украины поддержит в дальнейшем рост производства сельскохозяйственных культур в стране в среднесрочной перспективе», - отметила в комментарии УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Тамара Левченко.

К слову, в конце прошлого года государство уже предоставляло гарантии под трехмиллиардный китайский кредит с аналогичными условиями. Первый транш в размере 1,5 млрд долл. в 2013 году получила Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), которая должна использовать полученные средства на закупку 4 млн тонн зерновых для последующей их отправки в Китай. Кто будет получателем нового кредита и будет ли непосредственно заниматься реконструкцией оросительной системы, пока окончательно неясно. Не совсем понятно и как будет этот проект реализовываться, и чем страна будет расплачиваться с Китаем.

Осознанная необходимость

С тем, что Украине необходимо взяться за модернизацию ирригационных систем, спорить сложно. Сегодня в стране фактически под орошением находятся 2,2 млн га, однако реально на юге страны поливается не более 680 тыс. га. В результате, из-за недостаточной увлажненности почвы урожайность зерновых в Херсонской области в этом году едва достигает 20 ц/га, а в Крыму – 15 ц/га, тогда как в среднем по стране аграрии собирают по 32,8 ц/га. По словам экспертов, если в этих регионах восстановить ирригационные системы, то валовой сбор зерновых в стране увеличится на десятки миллионов тонн.

«Благодаря модернизации ирригационной системы возможен сбор урожая дважды в год с орошаемых территорий», - считает Левченко.

Конечно, такая перспектива не может не радовать правительство, которое так гордится многомиллионным урожаем. И поэтому получение трехмиллиардного кредита от Эксимбанка Китая преподносится как манна небесная, тогда как детали и условия сделки практически не разглашаются.

«По данному проекту пока больше вопросов, чем ответов. Непонятно, кто и как будет распоряжаться деньгами, по каким критериям и на каких условиях будут отбираться участки для восстановления оросительных систем. Также непонятно, какие дополнительные обязательства Украина на себя возьмет для получения данного займа. Также неясно, как и под какие культуры будут использоваться орошаемые земли, не до конца понятен вопрос с достаточностью воды для полноценной работы систем, которые будут восстановлены», - подчеркивает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Тем не менее, одним из наиболее вероятных реализаторов данного проекта, а значит и получателем кредитных средств, эксперты называют Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины. Во-первых, потому что Китай пока готов сотрудничать в Украине только с государственными компаниями. Во-вторых, кредитор уже имеет опыт работы с ГПЗКУ.

«Учитывая, что Китай со своей стороны выставляет государственный банк, то и от Украины он захочет видеть государственную компанию. Возможно, этот проект будет реализовывать ГПЗКУ», - сказал УНИАН один из экспертов на условиях анонимности.

Кто оплитит и чем?

Второй аспект поднятого вопроса – чем и как Украина будет расплачиваться с Китаем. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня, скорее всего, гасить задолженность страна будет выращенной на орошаемых землях продукцией.

«Чтобы осуществлять производство, необходимы средства. Они одалживаются, а потом отдаются определенными видами продукции», - отметил Сень, отвечая на вопрос УНИАН во время правительственной «Горячей линии».

Кроме того, по словам одного из экспертов, стоимость работ по модернизации ирригационных систем потом будет заложена в цену водопользования для аграриев. Такой сценарий может прийтись по вкусу крупным холдингам, которые обрабатывают десятки тысяч гектаров и очень заинтересованы в повышении урожайности. К примеру, агрохолдинг КSG Agro (земельный банк около 100 тыс. га) уже договорился с несколькими китайскими компаниями об установке систем капельного орошения на 3 тыс. га обрабатываемых земель. При этом в компании отметили, что в дальнейшем данные площади могут быть увеличены. Но как к этому отнесутся гораздо более мелкие компании, которые уже сетуют на дороговизну водных ресурсов и нерентабельность орошаемого земледелия?

«Одно дело, когда ты сам решил взяться за восстановление орошения у себя на поле и заказал себе такой проект, а другое – когда все делается, а потом тебя ставят перед фактом. Как это будет согласовываться с людьми, которые эти земли обрабатывают, я себе плохо представляю», - отмечает эксперт, подчеркнув, что когда правительство ведет активные переговоры с китайской стороной, с отечественными фермерами, которых это касается в первую очередь, диалог практически отсутствует.

В Минагропроде сомнения экспертов не разделяют, уверяя, что проект по восстановлению ирригации выйдет на самоокупаемость. Не смущает чиновников и тот факт, что, по данным Госказначейства, на сегодняшний день Украина уже выплатила около 1 млрд долл. за проекты в агропромышленном комплексе, которые себя не окупили.

Яна Брензей (УНИАН)