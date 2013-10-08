Литва может пожаловаться на Россию в ВТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью интернет-порталу 15min.lt заявила, что правительство должно подготовить обращение в ВТО в связи с запретом России на импорт молочной продукции литовского производства, пишет Газета.ru.

Грибаускайте отметила, что ее удивляет пассивное отношение правительства Литвы к сложившейся ситуации. В частности, ее насторожило поведение министра сельского хозяйства страны, по мнению которого проверки Роспотребнадзора не являются большой проблемой. «Без сомнения, если для правительства Литвы это не проблема, то пожалуй, подождем каких-нибудь еще испытаний», — подчеркнула президент

По мнению Грибаускайте, российско-литовские отношения стали ухудшаться еще в конце лета текущего года. «Когда начинаются геополитические изменения, возможно не очень полезные или идущие в разрез с интересами России, она реагирует неадекватно, иногда раздраженно, демонстрирует нетерпимость, даже, сказала бы, порой нецивилизованное поведение в отношении некоторых стран или организаций. Несмотря на то что Россия только что стала членом ВТО», — добавила президент.

Ранее стало известно, что Вильнюс может поднять вопрос о российском запрете на ввоз литовской молочной продукции в рамках совета ЕС.

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