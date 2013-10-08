Онищенко по-прежнему имеет претензии к Roshen

Москва. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявляет, что претензии к качеству продукции кондитерской корпорации Roshen остаются.

«Можно обратиться в Еврокомиссию, можно обратиться ООН, можно еще найти какие-то международные институты – но условие одно: предъявите нам производство и мы его посмотрим, предъявите национальную систему контроля за качеством», - сказал Онищенко, комментируя в интервью телеканалу «Россия 24» предложение проверить украинские конфеты в Европе. Он отметил, что любой продукт имеет жесткие регламентные требования.

«Давайте бороться за качество», - сказал Онищенко.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Российскую Федерацию кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрикRoshen.

Ранее Онищенко заявлял, что Россия пока не получила всей требуемой документации от украинской кондитерской компании Roshen, работа по возвращению ее продукции на российский рынок пока не движется.

7 октября Государственный комитет по стандартизации Беларуси не выявил нарушений в кондитерских изделиях Roshen по показателям безопасности.

Справка УНИАН. Международная корпорация Roshen производит около 200 видов продукции. Общий объем производства составляет 450 тыс. тонн в год. Ее фабрики находятся как в Украине, так и в России, Литве и за пределами бывших советских республик - в Венгрии. На экспорт Roshen отправляет 18 тыс. тонн сладостей, из них около половины приходится на Россию. В самой Украине компания занимает 26% рынка.