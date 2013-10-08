После подписания ассоциации экспорт подсолнечного масла в ЕС может увеличиться на 40% - УКАБ

Украина после возможного подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом может благодаря отмене таможенных пошлин увеличить поставки подсолнечного масла в ЕС до 832,4 млн тонн, что на 40% больше, чем страна поставила в прошлом году, считают в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Сегодня Украина является 8-м по величине экспортером подсолнечного масла в ЕС, подчеркнули в пресс-релизе ассоциации. В 2012 году отечественные экспортеры этой продукции уплатили 33,8 млн тонн таможенных пошлин при поставке масла в ЕС. Отмена пошлин позволит Украине стать более конкурентоспособной на этом рынке и занять 5-е место по объемам поставок подсолнечного масла в ЕС, считают в УКАБ.

«Для украинских субъектов рынка семян подсолнечника и масла подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом будет иметь положительные последствия, поскольку они смогут сделать свою продукцию более конкурентоспособной на этом рынке за счет снижения цены из-за отмены импортной пошлины. Кроме того, отмена Украиной пошлины на ввоз оборудования и техники позволит удешевить модернизацию и техническое переоснащение», - отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Игорь Остапчук.

Однако в ассоциации «Укролияпром» считают, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС повлечет за собой сокращение продажи масла, так как страны Европы заинтересованы прежде всего в закупке украинского сырья.

«Я думаю, что продажи масла скорее уменьшатся, потому что Европа заинтересована в первую очередь в сырье. Сегодня они хорошо покупают рапс, сою, возможно, начнут покупать подсолнечник», - сказал УНИАН генеральный директор ассоциации Степан Капшук.

При этом он отметил, что Соглашение об ассоциации и условия режима свободной торговли с ЕС предполагают окончательное снятие таможенных пошлин на подсолнечное масло только через 15 лет после ратификации документов.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект Соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 17,6% больше, чем в 2012/2013 МГ. Экспорт этого товара ассоциация оценивает в 3,5 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.