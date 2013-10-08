Онищенко снова не понравилось грузинское вино

Российская санитарная служба не допустит на российский рынок 28 образцов алкогольной продукции, которые представили для госрегистрации грузинские производители, сообщил глава ведомства Геннадий Онищенко.

"По результатам экспертизы за последнюю неделю оформлено 28 экспертных заключений о несоответствии представленных образцов продукции заявленным требованиям", - сказал он.

По его словам, среди 28 забракованных алкогольных изделий - продукция грузинских компаний "Имеди-96", "Шухман Wines Georgia", "Братья Асканели", "Ахалшени-2005", сообщает Русская служба Би-би-си.

"Всё это заставило нас вновь усомниться в желании грузинской стороны выстраивать долгосрочные стабильные и цивилизованные отношения, содержательной основой которых может быть лишь стабильное качество поставляемой на российский рынок винодельческих изделий", - заявил Онищенко.

"Такое обилие отрицательных заключений, причем, на регистрацию видов продукции, которая должна быть эталонной, свидетельствует о том, что не все производители вина Грузии извлекли уроки из многолетней ситуации, которая у нас была. Это дает нам все основания для возможного пересмотра нашего отношения к намерениям грузинской стороны наладить деловые партнерские отношения", - сказал глава Роспотребнадзора.

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