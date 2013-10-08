Европарламент одобрил новые правила торговли табаком

Европарламент одобрил во вторник на пленарной сессии в Страсбурге новые правила торговли и оформления этикеток табачных изделий в странах Евросоюза, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ассамблеи.

Новое законодательство в июне одобрили министры здравоохранения стран ЕС. По новым правилам, в течение ближайших трех лет в государствах ЕС будет полностью запрещена продажа всех ароматизированных сигарет, в том числе с ментолом. При этом, решено не запрещать продажу тонких сигарет (slim), несмотря на то, что, по мнению экспертов, их курение повышает потребление табака в целом.

Предупреждения (картинка и текст) о вреде курения будут занимать на сигаретных пачках 65% их поверхности и располагаться с обеих сторон.

Отдельные члены ЕС требовали, чтобы устрашающие курильщиков предупреждения полностью покрывали пачки с сигаретами, однако против этого выступили страны-производители табачной продукции - Чехия, Польша, Румыния и Болгария.