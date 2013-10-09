Онищенко 14 октября приедет в Украину для инспектирования фабрик Roshen

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко должен приехать в Украину для проведения инспектирования кондитерских фабрик Roshen в понедельник, 14 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Мы надеемся, что в понедельник он (Онищенко – УНИАН) здесь будет. Он будет проводить совещание. Я убежден, что мы найдем консенсус», - сказал министр.

По его словам, Украина выполнила все требования Роспотребнадзора по созданию рабочей группы и отбору лабораторий для проведения проверок качества продукции кондитерской корпорации.

«Я считаю, что мы полностью все свои обязательства и требования со стороны Онищенко выполнили. Я убежден, что он должен ехать и инспектировать», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

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