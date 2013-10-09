Украине осталось собрать урожай с 7,5 млн га

Сложные погодные условия замедлили темы уборки урожая поздних зерновых и масличных культур, крупяных культур и овощей, и на сегодняшний день отечественным аграриям осталось убрать 7,5 млн га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай Азаров.

«Реальный объем площадей, с которых еще нужно собрать (урожай), оценивается в 7,5 млн га», - сказал Азаров.

По его словам, на сегодняшний день в стране собрано более 40 млн тонн зерновых, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, премьер отметил, что из-за замедления уборки урожая также растянулся во времени сев озимых, и сегодня главная задача – не допустить сокращения площадей под ними. Он сообщил, что планируется увеличить страховой фонд для семян яровых культур с учетом пересева.

«При подготовке семян яровых культур будет увеличен страховой фонд с учетом возможного пересева озимых», - сказал Азарова.

Премьер-министр поручил Министерству аграрной политики и продовольствия следить за сложившейся ситуацией и оказывать аграриям посильную помощь в уборке урожая и севе озимых.

Как сообщал УНИАН, всего под урожай 2013 года в Украине было засеяно 27,6 млн га.

Из-за дождливой погоды в сентябре в Украине замедлилась уборка урожая и посевная кампания, что может привести к недосеву и снижению урожайности озимых.

По прогнозам главы Минагропрода, Украина может недосеять озимыми 1-1,2 млн га. Сев озимых под урожай 2014 года планировалось провести на площади 8,2 млн га.

В текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58-60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.