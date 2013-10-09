«Киевмлын» оштрафовали на 5,5 млн грн за завышение цен на муку

Государственная инспекция по контролю за ценами (Госценинспекция) оштрафовала крупнейшее в Киеве мукомольное предприятие «Киевмлын» на 5,5 млн грн за то, что оно завышало цены на муку с сентября 2012 г. по сентябрь 2013 г., говорится в сообщении ведомства.

«Специалисты Государственной инспекции Украины по контролю за ценами установили, что предприятие необоснованно применяло при расчетах цены на отдельную продукцию завышенные уровни рентабельности», - сказано в сообщении.

В частности, цена на муку высшего сорта формировалась с учетом рентабельности 15-19%, тогда как максимально допустимый уровень рентабельности этой продукции установлен исполнительным органом Киевской городской государственной администрации на уровне 8%. Основным покупателем муки у «Киевмлына» является крупнейший столичный производитель хлебобулочных изделий «Киевхлеб».

Кроме того, Госценинспекция выявила, что при формировании цены на фасовку муки в мелкую упаковку рентабельность также была завышенной и достигала 13-24% против максимально допустимых КГГА 10%.

Общую сумму необоснованно полученной выручки «Киевмлына» ведомство оценивает в 2,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Киевмлын» в 2012 году получил чистый убыток в размере 3,8 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль компании составила 7,7 млн грн.

Справка УНИАН. Компания "Киевмлын" производит муку для хлебозаводов и кондитерских предприятий Киева и других регионов Украины. Мощности предприятия составляют 1,3 тыс. тонн переработанного зерна в сутки для ежедневного производства около 100 тонн муки.