Россия может запретить поставки мяса птицы из Бразилии
12:59, 09 октября 2013Агро
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Россельхознадзор может ввести запрет поставки мяса птицы из Бразилии, если будет подтверждено содержание хлора в продукции, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт, передает Прайм.
"Если будет подтверждено содержание хлора, то мясо птицы из Бразилии будем вынуждены закрыть", - сказал он в кулуарах выставки "Золотая осень".
По его словам, инспекция российских специалистов может состояться после 20 октября.
"Они (бразильская ветслужба - ред.) дают гарантии и при этом не проверяют использования хлора", - пояснил Данкверт причины озабоченности российской ветслужбы.
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