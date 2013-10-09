Россия может запретить поставки мяса птицы из Бразилии

Россельхознадзор может ввести запрет поставки мяса птицы из Бразилии, если будет подтверждено содержание хлора в продукции, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт, передает Прайм.

"Если будет подтверждено содержание хлора, то мясо птицы из Бразилии будем вынуждены закрыть", - сказал он в кулуарах выставки "Золотая осень".

По его словам, инспекция российских специалистов может состояться после 20 октября.

"Они (бразильская ветслужба - ред.) дают гарантии и при этом не проверяют использования хлора", - пояснил Данкверт причины озабоченности российской ветслужбы.

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