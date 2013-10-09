Азаров обещает стабильные цены на овощи

Украина полностью обеспечит себя урожаем овощей и, в частности, картофеля, несмотря на сложности с проведением уборки из-за непогоды, так как валовой сбор вдвое превышает внутреннее потребление, что позволит ценам на овощи стабилизироваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Николай Азаров.

«Урожай картофеля и овощей, даже в такую погоду, которая временно приостановила завершение уборки, полностью обеспечивает внутренние потребности страны. А это означает, что цены будут стабильными», - сказал Азаров.

По словам премьера, внутренняя потребность страны в овощах равна 7,5 млн тонн, а их урожай ожидается на уровне 10,4 млн тонн. Таким образов, на одного человека приходится 180 кг овощей в год при норме в 105 кг.

При этом Азаров отметил, что рост цен на картофель в сентябре в большей мере был связан с «желанием посредников использовать ситуацию в свою пользу», а не неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщал УНИАН, к 7 октября украинские аграрии собрали 21,5 млн тонн картофеля, убрав 99% площадей. Уборка овощей к указанной дате была завершена на 90%, в результате чего сельхозпроизводители собрали 7,8 млн тонн.

Ранее в Украинской ассоциации производителей картофеля заявляли, что замедление темпов уборки и ухудшение качества отечественного картофеля из-за неблагоприятных погодных условий может привести к его дефициту на внутреннем рынке.

По данным Госстата, в 2012 году производство картофеля в Украине по сравнению с 2011 годом сократилось на 4,1% - до 23,3 млн тонн, а объем производства овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,9% - до 10 млн тонн.