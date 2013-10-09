Роспотребнадзор на следующей неделе проверит фабрики Roshen и две лаборатории

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на следующей неделе проверит в Украине фабрики Roshen и две лаборатории, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«На следующей неделе, после завершения документарной проверки, планируется инспектирование экспертами Роспотребнадзора украинских предприятий кондитерской корпорации Roshen на территории Украины и двух украинских лабораторий: Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины и государственного предприятия «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защите прав потребителей» Министерства экономического развития и торговли Украины», - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор сообщает, что в соответствии с Протоколом о намерениях, подписанным после переговоров с украинской делегацией 16 августа 2013 года, украинской стороной в сентябре 2013 годы был официально представлен в Роспотребнадзор пакет документов по обеспечению качества и безопасности производимой продукции от каждого предприятия кондитерской корпорации Roshen, находящегося на территории Украины, для проведения их документарной проверки. В настоящее время эксперты Роспотребнадзора завершают документарную проверку представленных документов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

9 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 14 октября должен приехать в Украину для проведения инспектирования кондитерских фабрик Roshen.