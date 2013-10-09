У Бродского не поддержали торговлю сельхозпродукцией через биржу

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства отказала в согласовании проекта постановления Кабинета министров, разработанного Министерством аграрной политики и продовольствия, о торговле сельскохозяйственной продукцией исключительно через Аграрную биржу, сообщила УНИАН пресс-служба Госпредпринимательства.

Согласно сообщению, Минагропрод предлагал определить перечень биржевых товаров и минимальный размер представленных партий, соглашения по поставке которых подлежат заключению и регистрации в обязательном порядке на Аграрной бирже.

«Разработчик проекта, по сути, предлагает ввести запрет на внебиржевую торговлю в Украине пшеницей (твердой, мягкой), рожью, ячменем, кукурузой, маслом подсолнечным, семенами подсолнечника и мукой пшеничной. Нарушается принцип свободного заключения контрактов», - считает Госпредпринимательства.

Кроме того, ведомство считает, что предложенный механизм может создать предпосылки для монополизации рынка сельскохозяйственных товаров Аграрной биржей и частными брокерскими компаниями.

«Такие действия не будут способствовать развитию конкурентной среды и могут вызвать дополнительный рост расходов участников аграрного рынка», - говорится в сообщении.

Кроме того, Госпредпринимательства считает необоснованными номенклатуру биржевых товаров и минимальный размер представленных партий, которые подлежат реализации через Аграрную биржу.

«Это была еще одна попытка обязать всех регистрировать контракты на Аграрной бирже и создать препятствия для развития свободной конкуренции в данной сфере», - цитирует пресс-служба главу Госпредпринимательства Михаила Бродского.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Минагропрод предложил обязать сельхозпроизводителей и продавцов заключать и регистрировать экспортные контракты на поставку аграрной продукции, которая является объектом государственного ценового регулирования (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и т.д.), на Аграрной бирже.

По мнению специалистов министерства, реализация данного предложения могла позволить формировать общенациональные и региональные биржевые индикаторы и определять цены для налогообложения операций в сфере трансфертного ценообразования на внутреннем рынке и при внешнеэкономических операциях.

При этом Комитет зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) обратился с письмом к Кабинету министров Украины, в котором призывает отказаться от идеи осуществления сделок по торговле сельскохозяйственной продукцией через Аграрную биржу, поскольку это, по мнению ассоциации, противоречит нормам свободы предпринимательства.