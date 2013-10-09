Россия сняла ограничения на поставку продукции крупного украинского производителя сыра

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) снял временные ограничения на поставку в страну товаров одного из крупнейших в Украине производителей молочных продуктов в Украине «Производственного объединения «Молис», говорится в решении ведомства, текстом которого располагает УНИАН.

«По результатам анализа материалов, представленных ветеринарной службой Украины по устранению нарушений, выявленных специалистами Таможенного союза в ходе инспекции 2012 года, с 8 октября 2013 года отменяются временные ограничения на поставки продукции животного происхождения предприятия «Производственное объединение «Молис», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, с октября 2012 года Россельхознадзор после инспекции украинских предприятий, занимающихся производством продукции животноводства, ограничил поставки в РФ для 8 предприятий, среди которых были «Молис», «Бель Шостка Украина», «Данон Днепр», «Белоцерковский молочный комбинат» и др.

Справка УНИАН. Производственное объединение «Молис» работает на рынке Украины с 1998 года. В состав предприятия входят Днепрорудненский сыродельный комбинат, Михайловский маслозавод и Акимовский сырзавод. Основным направлением деятельности «Молис» является выпуск сырной продукции.

Компания входит в тройку крупнейших игроков рынка по объемам производства плавленых сыров (с долей 15%) и в десятку - по категории сырных продуктов (3%). В ассортимент компании также входят масло, сметанные продукты, сухое молоко, сухая сыворотка и другие молочные продукты. Продукция компания представлена ТМ «Молис», «Молика», «Молочный пан».

В 2012 году «Производственное объединение «Молис» получило 1,5 млн грн чистой прибыли против 6,4 млн грн чистого убытка в 2011 году.

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