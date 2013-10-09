Украина готова к проверкам Roshen экспертами Роспотребнадзора

Украина готова к проверкам кондитерских фабрик Roshen, которые могут начаться уже на следующей неделе, в связи с приездом в Украину специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство уточнило, что Украина выполнила все требования Роспотребнадзора и направила все необходимые документы для проведения проверок кондитерских фабрик и лабораторий.

“Мы полностью все свои обязательства и требования со стороны Геннадия Онищенко выполнили. И я убежден, что мы найдем консенсус», - цитирует пресс-служба министра Николая Присяжнюка.

Присяжнюк напомнил, что Украина неоднократно обращалась к российской стороне с просьбой прислать своих представителей для проведения проверок фабрик Roshen в ближайшее время.

«Украинская сторона еще в сентябре выполнила все условия Роспотребнадзора по организации таких проверок. В частности, Минагрополитики Украины направило Роспотребнадзору для проверки украинские нормативные документы, регулирующие качество и безопасность пищевой продукции. Также были отправлены документы на аккредитацию шести украинских лабораторий по контролю продовольственных товаров. Поэтому Украина полностью готова принять инспекционные группы Роспотребнадзора», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Роспотребнадзор заявил, что на следующей неделе проверит в Украине фабрики Roshen и две лаборатории. Также пресс-служба инспекции сообщила, что в настоящее время российские эксперты завершают проверку представленных документов.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа российская сторона сообщила, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских предприятиях компании и Россия будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.