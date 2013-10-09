Правительство упростило порядок получения господдержки при страховании агрокультур

Кабинет министров на заседании 8 октября принял решение об упрощении условий и порядка предоставления государственной поддержки при страховании сельскохозяйственных культур, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Одобренное постановление «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки в страховании сельскохозяйственных культур путем удешевления страховых платежей (премий)», в частности, отменят необходимость подачи страховщику заявки на страхование сельхозкультур с государственной поддержкой. Кроме того, документ предполагает проведение заседаний региональной комиссии по мере поступления страховых заявок, тогда как ранее их необходимо было проводить не менее двух раз в месяц. Также определены сроки начала и окончания приема региональными комиссиями заявок и документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей для получения ими права на частичную компенсацию страхового платежа.

Кабмин также ввел в перечень страховых рисков пожар.

Справка УНИАН. Право на страхование сельскохозяйственной продукции с господдержкой в Украине имеют СК, получившие лицензию на осуществление страхования сельхозпродукции и являющиеся членами Аграрного страхового пула, с опытом имущественного страхования продукции в течение последних двух лет.

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