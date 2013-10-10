АМКУ разрешил кипрской Fromer приобрести дистрибутора сыров «Комо»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение Fromer Holding Limited (Кипр) приобрести контроль над компанией «Комо» (Россия), являющейся официальным дистрибутором украинских сыров «Западной молочной группы» под торговой маркой «Комо», сообщила пресс-служба комитета.

«Предоставлено разрешение компании Fromer Holding Limited (г. Лимасол, Кипр) на приобретение контроля над «Комо» (г. Москва, Россия)», - говориться в решении комитета.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году АМКУ разрешил Fromer Holding Limited приобрести «Западную молочную группу».

Справка УНИАН. Торговый дом «Западная молочная группа» основан в 2002 году и являлся одним из ведущих украинских производителей и дистрибьюторов твердых и плавленых сыров. Ранее компания занималась реализацией продукции предприятий «Дубномолоко», «Ковельмолоко», «Бродовский завод сухого обезжиренного молока», «Новоград-Волынский сыркомбинат» и др.

В июне 2013 года Хозяйственный суд Волынской области возбудил дело о банкротстве Торгового Дома «Западная молочная группа».