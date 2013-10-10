Медведев предложил работать над созданием зернового пула России, Украины и Казахстана

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил продолжить работу по созданию Причерноморского зернового пула России, Украины и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на заседании российского правительства.

«Хотел бы еще обратить внимание на одну тему, которую мы на международном уровне неоднократно обсуждали, – это создание так называемого зернового пула с нашими партнерами – Казахстаном и Украиной», - сказал Медведев, отметив, что в трех странах неплохой урожай зерна.

«Есть достаточно очевидный экспортный потенциал. Просил бы еще раз вернуться к этому вопросу, пообсуждать с коллегами, потому что координация нашей политикой на зерновом направлении по вопросам экспорта зерна достаточно важна с учетом наших возможностей - России, Украины и Казахстана», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на открытии заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном. По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

12 июля т.г. глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили возможность вернуться к идее создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном, которая обсуждается уже несколько лет. 10 сентября 2012 года в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

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