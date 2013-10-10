УКАБ: импорт молочной продукции из Беларуси вырос на треть

13:20, 10 октября 2013
Агро
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Доля молочной продукции из Беларуси на украинские рынки в общем импорте в январе-августе 2013 года увеличилась до 20% с 8% в аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ).

“Наблюдалось значительное увеличение доли белорусских товаров: если по результатам восьми месяцев прошлого года данные товары занимали в структуре импорта более 8%, то в этом году их доля возросла до 20%”, - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, за 8 месяцев 2013 года в пересчете на молоко в Украину было ввезено более 280 тыс. тонн молочной продукции, что на 35% больше показателя прошлого года.

УКАБ отметила, что за 8 месяцев текущего года Беларусь значительно нарастила экспорт в Украину по всем позициям молочных продуктов.

“Если в 2012 году продукты с низким содержанием молока, такие как молочная сыворотка, из Беларуси мы не импортировали, то в 2013 году с января по август уже было ввезено 20 тонн”, - сообщили в ассоциации.

По данным специалистов УКАБ, за 8 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее вырос импорт белорусского сливочного масла — в 5,3 раза до 1,3 тыс. тонн.

Импорт молока и сгущенных сливок из Беларуси в январе-августе увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 3,4 тыс. тонн. Кроме того, в 2,5 раза вырос импорт кисломолочных продуктов — до 3,7 тыс. тонн.

«Вместе с сезонным уменьшением производства молока и высокими закупочными ценами импорт молочной продукции из Беларуси будет расти. Вследствие этого сальдо внешней торговли по молоку существенно снизится», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Алину Жарко.

Как сообщал УНИАН, ранее Ассоциация производителей молока обращалась к премьер-министру Украины Николаю Азарову и к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой защитить отечественных производителей и урегулировать вопрос экспорта белорусской молочной продукции, которая гораздо дешевле украинской.

Представители молочной отрасли заявили, что правительство должно помочь украинским производителям занять более выгодное положение на отечественном рынке.

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