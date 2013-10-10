Украина планирует поставлять в Бангладеш курятину, молочную продукцию и сахар

Украина планирует начать поставку курятины, молочной продукции, сахара и кондитерских изделий в Республику Бангладеш, а также нарастить экспорт зерновых и подсолнечного масла, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Возможность наращивания экспортных поставок продукции украинского АПК на бенгальский рынок обсудили на рабочей встрече глава Минагропрода Николай Присяжнюк и Государственный секретарь Министерства торговли Народной Республики Бангладеш Махбуб Ахмед.

По словам Присяжнюка, за 8 месяцев 2013 года Украина поставила в Бангладеш сельскохозяйственной продукции на сумму 47 млн долл., что в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, товарооборот продукцией АПК между странами в январе-августе вырос в 6,2 раза – до 50 млн долл.

«Хочу отметить положительную динамику сотрудничества Украины и Бангладеш в двусторонней торговле сельхозпродукцией. Так, за 8 месяцев этого года товарооборот продукции АПК между странами составил почти 50 миллионов долларов. А это на 42 млн больше, чем за весь прошлый год. И есть хорошая перспектива наращивания этой динамики», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Представитель Бангладеш отметил, что страна, в свою очередь, заинтересована в увеличении поставок рыбы на украинский рынок.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина поставила в Республику Бангладеш товаров на 46,4 млн долл., что на 10% меньше, чем годом ранее. Импорт бенгальских товаров на украинский рынок в прошлом году вырос на 27,2% - до 43,1 млн долл.