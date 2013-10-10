Украина за 8 месяцев экспортировала сельхозпродукции на 10 млрд долл.

Украинские аграрии в январе-августе 2013 года поставили на внешние рынки продукции агропромышленного комплекса на 10 млрд долларов, что составляет 25% от суммарного экспорта страны за этот период, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По словам главы министерства Николая Присяжнюка, за 8 месяцев Украина увеличила поставки сельхозпродукции в Китай в 8 раз, в Бангладеш – в 7 раз, в ОАЭ – на 82%.

«С начала года Украина активизировала экспорт в ключевые регионы мира - в страны ЕС, СНГ и, особенно, Азии. Например, за этот период поставки отечественной продукции АПК в Китай увеличились почти в 8 раз, Бангладеш - в 7 раз, ОАЭ - на 82%. Дополнительные возможности для наращивания экспорта отечественной продукции в ЕС Украина получит после подписания Соглашения о зоне свободной торговли», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

При этом министр отметил, что основными покупателями украинской сельхозпродукции на сегодняшний день являются Россия, Германия, Польша и Турция.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, украинские аграрии в 2013 году могут нарастить выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции до 21 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем в 2012 году. При этом рост валового производства сельхозпродукции в 2013 году прогнозируется на уровне 8%.

Министерство также прогнозирует в 2013 году рекордный для страны урожай на уровне 58-60 млн тонн, а также рекордный экспорт зерновых – более 28 млн тонн.