Кабмин усилил контроль за производством и перемещением спирта

Кабинет министров Украины усилил контроль учета производства и транспортировки этилового спирта и других алкогольных напитков.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства «Об утверждении Порядка ведения Единого реестра товарно-транспортных накладных на перемещение спирта этилового и алкогольных напитков» и созданием Единого государственного реестра счетчиков объема изготовления спирта этилового.

Согласно постановлению, создание реестра накладных возлагается на Министерство аграрной политики и продовольствия, реестра счетчиков – на Министерство доходов и сборов.

Реестр счетчиков будет работать в виде специализированной электронной базы данных, которая будет содержать информацию о товарно-транспортные накладные с их регистрационными номерами.

В правительстве считают, что принятие таких мер позволит предотвратить незаконное перемещение спирта и алкогольной продукции по территории Украины, в том числе изготовленных нелегально.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Укрспирт», имеющее монопольное право на производство этилового спирта в Украине, в 2012 года реализовало 17,9 млн дал спирта, что на 7,7% меньше, чем годом ранее.

Производство спирта в компании в прошлом году сократилось на 12,8% - до 17,4 млн дал.