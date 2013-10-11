АМКУ оштрафовал “Нестле Украина” на полмиллиона гривен

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала одного из крупнейших производителей продуктов питания компанию “Нестле Украина” на 500 тыс. грн за распространения информации, которая вводила в заблуждение потребителей.

Как отмечается в сообщении ведомства, компания «Нестле Украина» размещала на акционных промо-упаковках продукции под торговой маркой «Nescafe», в частности, на кофейных смесях в стиках, информацию об акции «Порозумійся зі світом», которая проводилась в период с 1 ноября по 31 декабря 2012 года, без указания сроков ее проведения.

«Распространение такой информации на упаковках продукции могло ввести потребителя в заблуждение и повлиять на его выбор приобрести именно этот продукт, а также усилить конкурентную позицию данного предприятия по сравнению с другими субъектами хозяйствования», - говорится в решении комитета.

Антимонопольный комитет считает, что такие действия компании нарушают законодательство о защите от недобросовестной конкуренции.

Справка УНИАН. Nestlе - крупнейший производитель продуктов питания в мире. Компании принадлежит 449 заводов в 83 странах. Годовой объем продаж Nestlе в мире достиг в 2012 году 92,2 млрд швейцарских франков. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlе владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlе начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFЕ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.