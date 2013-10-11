США в ближайшее время завершат сертификацию украинского зерна

Украина и Соединенные Штаты Америки планируют углубить сотрудничество в аграрном секторе, в частности, в ближайшее время планируется завершить сертификацию украинских зерновых в США, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод).

«США остаются для Украины одной из важнейших стратегических стран-партнеров, в том числе и в аграрной сфере. Наше сотрудничество развивается динамично... Мы стремимся еще больше объединить наши усилия для получения высокой эффективности от сотрудничества», - цитирует пресс-служба главу Минагропрода Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, страны планируют более тесно сотрудничать в инвестиционной сфере, в области науки и инноваций, а также ветеринарной и фитосанитарной сферах.

По данным министерства, американская сторона выразила готовность усилить поддержку Украины в подготовке к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС в аграрном секторе.

Как сообщал УНИАН, ранее Присяжнюк сообщал, что в США проходит процедура сертификации качества украинского зерна. «Мы проявили дерзость и заявили, что мы готовы на американский рынок поставлять украинское зерно. Сначала все были удивлены там, а сейчас вынуждены приступить к сертификации нашего зерна», - сказал он.

Справка УНИАН. В текущем году Минагропрод прогнозирует урожай зерновых на уровне 58 млн тонн против 46,2 млн тонн годом ранее. При этом экспорт может составить 30 млн тонн.